“Conozco al jugador, se de las capacidades que se tiene y confió en él”, comenta Olivera

Willy Olivera reaccionó al abucheo de la afición de Comunicaciones a Luis Landín en el duelo ante Guastatoya.

Finalizado el encuentro en el que Comunicaciones sumó su primer punto en dos fechas del Apertura 2022, Willy Olivera habló para los micrófonos de “Tigo Sports” sobre el complicado inicio de torneo por el que pasa el actual campeón nacional.

#Apertura2022 | ¡Final! Los cremas ⚪ suman su segundo partido sin anotar y bajan el telón de la segunda jornada del Torneo Apertura Comunicaciones 👻 0-0 Guastatoya 🐥 pic.twitter.com/5EL7dQoW2a — Publisports (@Deportes_PN) August 1, 2022

Los dirigidos por Olivera y actuales campeones nacionales se encuentran en la novena posición, en la primera jornada cayeron por la mínima ante el recién ascendido Xinabajul (1-0) y en la segunda jornada firmaron un empate sin goles como local ante Guastatoya.

Tras el partido, el entrenador charrúa expresó las claves de los dos primeros resultados en liga, habló sobre las bajas del club que dijo no ser excusa para los resultados, destacó a los jugadores juveniles del club y habló sobre los abucheos de la afición crema a su reciente incorporación Luis Landín.

¿Qué le dejan los dos primeros partidos del Apertura 2022?

Fueron dos partidos diferentes, con Xinabajul sabíamos que saldrían intensos al principio y luego pudimos controlar, pero cuando nos cayó el gol nos descontrolamos. Contra Guastatoya enfrentamos a un equipo que trabaja bien, que cierra de buena manera los espacios, tratamos de no desesperarnos y manejar la pelota, pero creo que en el último cuarto tenemos que mejorar el último pase y el remate.

¿Seguirán teniendo actividad los jugadores jóvenes tras el regreso de las bajas?

Por supuesto, ellos lo están demostrando. Son jugadores con mucha capacidad y con habilidad, ellos en la cancha se ganan su lugar. Destaco la participación de Erik González, un jugador que tiene mucho futuro y nos dará bastante.

¿Cómo afronta las bajas de Contreras, Aparicio y Kevin López?

Son jugadores importantes para nosotros, pero nos manejamos en la línea de no dar excusas. Creo que debemos encontrar el triunfo porque tentemos cosas interesantes que debemos rescatar y no desesperarnos.

¿Qué piensa de los abucheos de la afición a Luis Landín al ser sustituido?

Creo que este es un caso especial, no es por nada pero creo que es culpa del periodismo que a veces aportan cosas que no son realidad.

Luis es un jugador contrastado en Guatemala por la capacidad de gol que tiene por temporada, creo que a veces se es injusto, no puede ser que Landín de Guastatoya sea un jugador bárbaro y el de Comunicaciones no sirve, no podemos cambiar la opinión de un día otro.

Yo conozco al jugador, se de las capacidades que se tiene y confió en él. No hizo un mal partido, se que él va a salir adelante y necesitamos el apoyo de la gente no lo negativo. Si el jugador rinde nos hará bien a todos, es un futbolista muy capaz y se que lo va a hacer.

