VIDEO. “Elegí el Barça porque tenía muy claro dónde quería ir”, expresa Koundé

El central francés, Jules Koundé, fue presentado como nuevo jugador del FC Barcelona en un acto a puerta cerrada.

Publicidad

“Vamos a ir a por lo más alto”, afirmó este lunes Jules Koundé, en su presentación como nuevo jugador del Barcelona, en la que el defensa francés aseguró que aterriza en el club blaugrana con “ambición”.

“Estoy muy contento y orgulloso. Llego a un club grande y ambicioso, y yo también llego con ambición”, declaró Koundé en su primera rueda de prensa como ‘culé’ este mediodía, en el centro de entrenamiento del equipo catalán.

Según la prensa española, el Barcelona desembolsó 50 millones de euros (51,17 millones de dólares), con 10 millones de euros (10,23 millones de dólares) en variables, al Sevilla para fichar a un jugador, que estuvo cerca de marcharse al Chelsea.

“Es verdad que tuve otra oferta. El esfuerzo era esperar que el Barça pudiera llegar a un acuerdo con el Sevilla. Cuando sentí que eso era posible, elegí el Barça porque tenía muy claro dónde quería ir. Es un club ambicioso y me gusta LaLiga. Tampoco fue tanto esfuerzo porque quería llegar aquí”, explicó Koundé, quien ha firmado un contrato para las próximas cinco temporadas.

🗣️ @jkeey4: "Elegí el Barça porqué es un club con un proyecto muy ambicioso" pic.twitter.com/pGtUpmosYz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 1, 2022

“Mi conocimiento de la liga me va a facilitar la adaptación. Lo importante es adaptarse al estilo del Barça, a lo que me pida el míster y conocer a los compañeros”, prosiguió el central.

🗣️ Kounde habla sobre su adaptación al Club👇 pic.twitter.com/neS4fLoqMq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 1, 2022

En contacto con Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, desde hace varias semanas, Koundé ha sido una de las prioridades del conjunto catalán en el presente mercado de fichajes.

“Fueron conversaciones muy fluidas. Desde siempre he sentido el cariño del míster, que quería realmente que viniera. Eso era clave porque es una etapa muy importante de mi carrera. Me pidió seguir haciendo lo que hacía en Sevilla. Siendo agresivo, saliendo con la pelota desde atrás, que son mis fuertes. Y compromiso”, señaló el nuevo jugador del Barcelona.

🎙️ @jkeey4: "El Barça es un club muy grande y exigente" pic.twitter.com/d8PKdl7uRC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 1, 2022

Sentado al lado del presidente del Barça, Joan Laporta, Koundé aterriza en un equipo con gran competencia en su puesto, entre Gerard Piqué, el uruguayo Ronald Araújo, Eric García, y el danés Andreas Christensen, también reciente incorporado.

“Hay mucha competencia. Esto es muy bueno para el equipo. Hay muchos partidos también. Decidirá el míster, no me preocupa. Aquí tengo que crecer, soy joven todavía, y ayudar al equipo en todo momento por lo que me va a pedir el míster. Lo veo bien y tengo muchas ganas. Cuando hay competencia para mí es un desafío”, concluyó Koundé.

*Con información de AFP

(Visited 5 times, 5 visits today)

Publicidad