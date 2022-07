Bayern Munich descarta la posible llegada de Cristiano Ronaldo

Oliver Kahn, director general del club bávaro, afirmó que "valoraron" el fichaje del portugués, pero aseguró que CR7 no "encajaría en la filosofía" del Bayern Munich.

El director general del Bayern de Múnich Oliver Kahn, cerró definitivamente la puerta el miércoles a un traspaso de la estrella del Manchester United Cristiano Ronaldo al club bávaro, estimando que el portugués no encaja en “filosofía” del equipo alemán.

“Hemos hablado sobre este asunto, sino no haríamos bien nuestro trabajo. Personalmente, pienso que Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más grandes que jamás ha existido en el planeta”, afirmó Kahn al diario Bild.

“Pero llegamos a la conclusión de que, a pesar de toda la estima que le tenemos, no habría encajado en nuestra filosofía en este momento”, añadió.

