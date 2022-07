¡”CR7″ vuelve Mánchester! El portugués se presenta en la ciudad deportiva del club

Cristiano Ronaldo ha sido visto en su llegada al centro deportivo de los "diablos rojos" acompañado de su agente Jorge Mendes.

Cristiano Ronaldo, que no asistió a la vuelta a los entrenamientos de principios de julio, regresó el martes al centro de entrenamiento del Manchester United, donde podría discutir su futuro, según las imágenes difundidas por medios británicos.

La superestrella portuguesa de 37 años evocó “problemas familiares” para justificar su ausencia en la vuelta a los entrenamientos de los ‘Red Devils’ el pasado 4 de julio y en la posterior gira del equipo en Asia y Oceanía.

Pero el delantero indicó al club que deseaba ser traspasado a un equipo que disputara Liga de Campeones. No es el caso del Manchester United, que tras un decepcionante sexto puesto en la pasada Premier League, tendrá que conformarse con Europa League.

Según los medios, el jugador se encuentra acompañado por su representante Jorge Mendes y habría prevista una entrevista con el nuevo entrenador Erik Ten Hag para evocar el futuro del portugués.

El mítico exentrenador del club, Alex Ferguson, quien hizo debutar a Cristiano Ronaldo en Premier League, también está en el centro de entrenamiento.

El club rojo de Mánchester no ha cesado de repetir que Ronaldo, a quien le queda un año de contrato, no está en venta. A pesar de rumores del supuesto interés de equipos como el Bayern, el Chelsea o el Atlético de Madrid, la hipotética transacción financiera no sería fácil por un jugador que la pasada temporada fue el mejor pagado de la plantilla, con más de 500.000 euros por semana.

El portugués estaría sin embargo dispuesto a rebajar su salario alrededor del 30%. Pero incluso con esa rebaja, a su edad Ronaldo no constituye una solución a largo plazo para un eventual comprador.

La petición de salida de Cristiano Ronaldo

El pasado 2 de julio saltaron las alarmas para el Manchester United, ya que, según información de “The Times”, el astro portugués había pedido que le dejasen marchar en caso de recibir una oferta que beneficiara tanto al jugador como al club inglés. Esto en busca de encontrar un club que dispute la siguiente Liga de Campeones de Europa.

