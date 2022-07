“Sabemos que no estaremos solos y que la afición nos apoyará”, dice Sáncehz Laparra

Con ganas de debutar en Liga Concacaf junto a Malacateco, Jorge Sánchez Laparra no considera desventaja jugar en el Pensativo y espera el apoyo de la afición.

La Liga Concacaf está de vuelta y por primera vez en su historia contará con la participación del Deportivo Malacateco, los “toros” realizaron su primera conferencia de prensa en un torneo internacional y fue Jorge Sánchez Laparra el jugador encargado del club en compadecer ante los medios.

Malaceateco fungirá como local ante el Sporting San Miguelito en el estadio Pensativo este miércoles a las 18:00 horas, cabe resaltar que el estadio Santa Lucía no contaba con los estatutos de Concacaf para poder sede en este Torneo.

Visiblemente emocionado y con ganas de hacer historia, Sánchez Laparra explicó la emoción de representar a su país y al club en el que suma 7 años con sus colores a nivel internacional, hazaña que se logrará tras el histórico título de Liga Nacional conseguido por Malacateco en el Apertura 2021.

¿Cómo analiza al rival?

Me parece que será un partido bonito y complicado, hemos visto al rival jugar y sabemos que trae cosas buenas. Sabemos que el equipo será complicado, en complexión son más altos y más robustos, pero las diferencias se mostrarán con el balón en la cancha y sabemos a que vamos a jugar.

Pero Tenemos buenos jugadores para poder hacerles daño y confío en las capacidades de mis compañeros para dar un buen espectáculo.

¿Cómo está el equipo previo a su primera participación internacional?

Esto nos motiva, somos un equipo que viene con ganas de trascender y hacer bien las cosas, esto nos da un extra. Tenemos la oportunidad de demostrar que en Guatemala no solo hay equipos capitalinos sino también departamentales como Malacateco y esto es gracias a todo el trabajo que se ha venido haciendo en el proyecto.

Yo pienso que desde que fuimos campeones sabíamos que se venían este tipo de competencias, esto fue un momento muy emocionante y teníamos ansias esperando esta competencia. Esta es una sensación que todo jugador desea sentir y por el que todos luchan, se trata de ser campeón para poder llegar a estar aquí.

¿Influye en su partido no jugar en el estadio Santa Lucía?

Nos hubiera gustado jugar en nuestro propio estadio, era muy buena ventaja para nosotros. Lastimosamente nuestro campo no tiene las condiciones aptas y nos toca venir a jugar al Pensativo, es un estadio muy bonito para poder jugar al futbol.

Sabemos que no estaremos solos y que la afición nos apoyará, no considero que juguemos de visita porque aunque estemos en otros campo estamos en nuestro país, además hemos jugados varias veces aquí y no es desconocido, creo que será ventaja para nosotros porque lo conocemos también.

¿Cómo jugador como vive la oportunidad de jugar un torneo internacional?

Da mucha alegría, ansiedad y ganas de llorar en su momento por el tipo de objetivo que se ha logrado como equipo. Estamos listos para el partido y debemos saberlo manejar, porque también las emociones nos pueden pasar factura, pero estamos preparados para dar una buena batalla el miércoles.

