El Barça a punto de arrebatarle al Chelsea el fichaje de Koundé

Similar al caso de Raphinha, el FC Barcelona se acerca a cerrar un trato con el Sevilla pese a los intentos del Chelsea de fichar a Koundé.

El FC Barcelona vuelve a las andadas en el mercado de fichajes y su nuevo objetivo se convierte en el central Jules Koundé, el francés y jugador del Sevilla había sido vinculado con el Chelsea, pero según las últimas informaciones de la prensa especializada, el cuadro londinense se sale de la carrera por el joven defensor.

Koundé, quien desea salir del Sevilla, era prioridad para el Chelsea, pero su indecisión ante una posible vinculación con el FC Barcelona frenaron el movimiento hacia Londres y tal como lo informa “El Desmarque” y Fabrizio Romano, el club dirigido por Thomas Tuchel se ha cansado de la espera y explorarán nuevas opciones.

Las alarmas del fichaje de Koundé por el Barça se encendieron también este lunes cuando por unos momentos se podía comprar la camiseta del central en la web del FC Barcelona, imagen que ha sido compartida por diversos usuarios en redes sociales.

A pesar que desde el Sevilla insisten en que el Chelsea es el único club que se ha interesado en el jugador, el Barça está próximo de enviar una oferta al cuadro andaluz por el central, con quien ya tiene un acuerdo personal cerrado.

Barcelona feelings, again in the same direction: Jules Koundé, considered ‘close’ – he wants the move. Chelsea are already exploring other options, as deal with Sevilla’s stalling since last week. 🚨🇫🇷 #FCB

Barça official bid expected soon, as personal terms are already agreed. pic.twitter.com/HAmRo8HVGc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2022