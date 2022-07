Verstappen se luce en el Gran Premio de Francia de Formula 1

El piloto neerlandés no tuvo para conquistar el GP de Francia en el Circuito Paul Ricard en Le Castellet y amplía su ventaja en el Campeonato Mundial tras el abandono de Charles Leclerc.

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el ganador este domingo en el Gran Premio de Francia, por delante de los Mercedes de Lewis Hamilton (2º) y George Russell (3º), con lo que se escapa todavía más como líder del Mundial de Fórmula 1.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo en la general del Mundial y que había comenzado desde la ‘pole position’, abandonó tras una salida de pista en la 18ª vuelta, cuando iba en cabeza de la carrera. Queda ahora relegado a 63 puntos del líder Verstappen.

A dominant display by the Dutchman who didn't put a foot wrong to take glory at Le Castellet 👊 #FrenchGP #F1 @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/1SS1Xj13p1

El piloto Max Verstappen impuso condiciones en el GP de Francia celebrado en el Circuito Paul Ricard en Le Castellet, sin embargo pese al triunfo del neerlandés la carrera quedó marcada por el abandono de Leclerc, su más cercano perseguidor en el Mundial.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que había comenzado la carrera desde la ‘pole position’, abandonó este domingo en el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 en la 18ª vuelta (de un total de 53), cuando iba en cabeza, después de una salida de pista que terminó contra las barreras de seguridad.

LAP 18/53

CHARLES LECLERC IS OUT OF THE RACE!!!

The Ferrari driver hits the wall at Turn 11!#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/5SL5xQcmUc

— Formula 1 (@F1) July 24, 2022