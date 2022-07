VIDEO. Pese a goleada ante Iztapa, Amarini Villatoro afirma que no quedó satisfecho

"No salgo satisfecho porque creo que el volumen de juego que tuvimos daba para terminar mejor las jugadas", expresó el técnico guatemalteco que debutó con triunfo (3-0) en el Apertura 2022.

Amarini Villatoro empezó con el pie derecho su andadura en Xelajú MC, ante su afición, el club altense derrotó 3-0 al Deportivo Iztapa por la primera jornada del Apertura 2022.

Las anotaciones de los ‘superchivos’ fueron obra de Kenner Gutiérrez, Kevin Ruiz y Darwin Lom (desde el punto penal). Pese a la lluvia, la afición de Xelajú nunca dejó de apoyar en el Mario Camposeco.

🔜 TRIUNFO SUPERCHIVO Con goles de Kener Gutiérrez, Kevin Ruiz y Darwin Lom logramos los tres puntos. ⚽ #TorneoApertura2022 #XelajúMC 3-0 Iztapa

🏟 Mario Camposeco #DaleXelajúMC 🔵⚪🔴 pic.twitter.com/CrDochfXDY — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) July 24, 2022

Amarini Villatoro no se queda satisfecho

Xelajú MC goleó y fue superior al Deportivo Iztapa, pese a la superioridad, Amarini Villatoro no quedó del todo satisfecho, pese a ganar contundentemente en la primera jornada.

“No salgo del todo satisfecho, se los dije a los jugadores en el camerino, salgo satisfecho por el resultado, porque empezar ganando siempre es bueno y más con una buena diferencia de goles, aprovechamos la táctica fija, satisfecho por el resultado y la entrega de los jugadores, no me puedo quejar de eso, pero no salgo satisfecho porque creo que el volumen de juego que tuvimos daba para terminar mejor las jugadas”, expresó Villatoro.

Declaraciones del Director Técnico de Xelajú Amarini Villatoro.#EUXela

🎥https://t.co/Fw0Z2SBdLy — EUXela 91.1 (@EU_Xela) July 24, 2022

El técnico nacional aseguró que no se pueden perdonar tantas jugadas de gol, ya que un equipo más letal podría aprovechar las fallas que ellos tienen de cara al arco.

“Pudimos ser más claros y tener más claridad para terminar mejor las jugadas, pero no las definimos bien, queda esa espinita de trabajar mejor eso, son cosas que no se pueden repetir, porque los equipos pueden aprovechar eso, me enfoco en esto, este es el inicio y falta mucho, y esto no es como empieza, sino como termina, tenemos que seguir trabajando”, indicó el técnico guatemalteco.

