VIDEO. Grijalva: “Esto es muy especial para mí y para los 14 millones de guatemaltecos”

El atleta guatemalteco agradeció el apoyo que recibió durante la final de los 5 mil metros planos, donde terminó en cuarto lugar y puso el nombre de Guatemala en alto a nivel internacional.

El noruego Jakob Ingebrigtsen conquistó este domingo su primer título mundial en los 5 mil metros en Eugene-2022, en una trepidante final en la que el guatemalteco Luis Grijalva se quedó a un paso de lograr la primera medalla para Guatemala en un Campeonato del Mundo de atletismo.

Grijalva, nacido en Guatemala y criado en Estados Unidos, se mantuvo en el grupo de cabeza de la carrera hasta que a falta de dos vueltas no pudo resistir el acelerón de Ingebrigtsen, para terminar en cuarto lugar en 13:10.44.

El atleta guatemalteco fue duodécimo en los pasados Juegos de Tokio en la primera ocasión en que podía viajar fuera de Estados Unidos.

¡Magia pura! 😍🪄 🎥 Revive el cuarto puesto de Luis Grijalva en la final de los 5000 metros del Campeonato Mundial de Atletismo Oregón 2022.

Grijalva expresa su felicidad

Luis Grijalva dialogó con Chris Chávez de CITIUS Mag, tras quedar cuarto lugar del mundo en los 5 mil metros y no ocultó su felicidad tras lograr dicha proeza.

“El último año ha sido increíble, clasifiqué a los Juegos Olímpicos de Tokio, antes era un espectador y después estuve en la final. Creo que en el último año he madurado y me siento bien conmigo”, expresó Grijalva.

“He construido una gran confianza conmigo, este ha sido uno de los mejores entrenos que he tenido en mi vida, estoy impactado, me siento muy emocionado y no sabría explicarte como me siento, estamos a 32 grados, pero me siento muy fresco”, dijo entre risas Grijalva por el calor en Oregon.

Grijalva, afirmó que hoy era el “día de hacer historia”, y también dijo sentirse conmovido por el apoyo de los más de 600 mil ‘dreamers’, los 14 millones de guatemalteco y los países centroamericanos que estuvieron pendientes de su competencia.

“Sabía que era el momento de hacer historia, le dije a mi mejor amigo que cuando llegáramos a la meta alzaríamos las manos, fue muy especial, fuimos a la misma escuela y tuvimos al mismo entrenador, fue una locura”, dijo Grijalva.

“Es algo muy especial para mi. Me dije a mi: “voy a llegar a la final este año”, sabes que tuve una racha difícil en junio, me enfermé mucho y me tomó un tiempo recuperarme y sentirme realmente confiado, esto es muy especial para mi, para los más de 600 mil dreamers y para los 14 millones de Guatemala, también para Centro América”, concluyó el guatemalteco.

