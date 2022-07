Luis Grijalva: “Mis padres estaban tan ocupados tratando de ganarse la vida que a veces nos quedábamos solos”

El atleta nacido en Guatemala y que ha realizado un verdadero hito para el atletismo nacional, compartió varias interioridades mediante una entrevista con World Athletics, el órgano de gobierno del atletismo a nivel mundial.

El fondista nacido en Guatemala y criado en Estados Unidos, Luis Grijalva, ha sido la sensación desde poco antes de su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero no solamente por sus marcas personales en su especialidad, los 5 mil metros, sino por su condición migratoria en el país del norte, está bajo la protección del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Los inmigrantes protegidos por DACA se conocen comúnmente como “soñadores” (dreamers, en inglés); Luis es uno de ellos.

El atleta que, según sus palabras se siente orgulloso de representar al país, fue entrevistado por los organizadores del Mundial de Atletismo Oregon 2022 (World Athletics), a quienes compartió varias reseñas de lo que ha vivido hasta el momento en su carrera deportiva y también personal.

“Básicamente me permite quedarme en los Estados Unidos”, explica Grijalva. “Puedo obtener una licencia de conducir, puedo trabajar, pero no puedo solicitar la ciudadanía y es extremadamente difícil salir del país”, añadió.

Asimismo, menciona que si quiere salir al extranjero, necesita solicitar un permiso con seis meses de anticipación y presentar una razón legítima para hacerlo.

“No puedo ir a algún lado simplemente porque me da la gana. Además, nunca puede ser por un largo período de tiempo. Y si salgo del país sin permiso, no se me permite regresar por un período de 10 años”, asevera.