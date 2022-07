VIDEO. “Me siento muy dolido y apenado con la afición”, dice Torres Servín

El proyecto del mexicano Torres Servín en Municipal inicia con derrota en Liga Nacional, su siguiente compromiso será en la ronda preliminar de Liga Concacaf.

Publicidad

El proyecto de Antonio Torres Servín al frente de Municipal inició de manera oficial con una derrota en la primera fecha del Torneo Apertura 2022, los escarlatas que buscan el título de Liga y una buena representación en Liga Concacaf, cayeron en casa 4-1 ante Cobán Imperial.

#Apertura2022 | ¡Final del partido en El Trébol! 🏟️ Cobán Imperial 👑 golea de Municipal 😈 en el arranque del Torneo Apertura 2022 ⚽🏆 ➡️ https://t.co/UeBJD1C3aI pic.twitter.com/5N2Ad2Vuwv — Publisports (@Deportes_PN) July 23, 2022

Con temblante serio salió a brindar declaraciones el técnico mexicano que comentó que este resultado es un tropiezo y que a base de trabajo buscarán cambiar la página, además lanzó un mensaje a la afición con la que dijo sentirse apenada.

“Es una derrota muy dolorosa, creo que luego de un 4-1 no hay nada que decir. Me siento apenado con la afición porque Municipal nunca había tenido una derrota así, me tocó a mí, me siento muy dolido y apenado con ellos”, inició el mexicano.

#Apertura2022 | 🗣️ "Una derrota muy dolorosa", así se expresa Antonio Torres Servín tras la dura derrota ante Cobán Imperial. 📹: @noel_solis ➡️ https://t.co/JU40PDLbAk pic.twitter.com/62hHEMoms1 — Publisports (@Deportes_PN) July 23, 2022

“No pensábamos iniciar de esta manera, ahora sacaremos el análisis más profundo y a darle para adelante”, agregó.

“Un accidente”

“Con el compromiso que tenemos y lo que estamos representando este resultado es un accidente, a lo mejor ustedes van a dudar, pero nosotros no dudamos”, expresó el técnico.

“Se puede mejorar con trabajo y que los muchachos no pierdan la confianza, vamos a ‘echar punta’. Como siempre lo digo, acá el responsable soy yo y entonces hay que trabajar”, concluyó.

#Apertura2022 | 🗣️ "Acá el responsable soy yo", afirma Torres Servín tras su primera derrota en el Apertura 2022. 📹: @noel_solis ➡️ https://t.co/JU40PDLbAk pic.twitter.com/a9ps431Rzx — Publisports (@Deportes_PN) July 23, 2022

La goleada cobanera en El Trébol

El primer encuentro de Liga Nacional comenzó con dominio cobanero desde las primeras acciones de juego, pero la visita no lograba reflejar su superioridad en el marcador y fueron los rojos que se pusieron por delante al minuto 22 con un zurdazo de “Chucho” López que ingresó en el arco de Morán.

Sin embargo este tanto no fue suficiente para Municipal, ya que, tras iniciar ganando el encuentro, Cobán no bajó los brazos y con un triplete de su capitán Janderson Pereira y un gol de José Almanza, el cuadro visitante se fue al descanso ganando por 4-1.

En la segunda parte el marcador no se movió y con el 4-1 Cobán suma los primeros tres puntos del Torneo Apertura 2022. Municipal, de la mano de Torres Servín, deberán de cambiar la página lo más pronto posible, ya que, el próximo jueves inician su participación internacional en la ronda preliminar de la Liga Concacaf ante el Atlético Vega Real de la República Dominicana.

(Visited 42 times, 42 visits today)

Publicidad