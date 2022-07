Charles Leclerc se lleva la ‘pole’ en el Gran Premio de Francia

El piloto monegasco de Ferrari Charles Leclerc logra la 'pole position' del Gran Premio de Francia de F1. Max Verstappen y 'Checo' Pérez saldrán segundo y tercero en la parrilla respectivamente

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo de la general del Mundial de pilotos de Fórmula 1, consiguió este sábado la ‘pole position’ para la carrera del domingo en el Gran Premio de Francia, en el circuito Paul Ricard de Le Castellet.

Leclerc se impuso en la sesión de clasificación al actual líder del Mundial y vigente campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que saldrá segundo.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) saldrán en la segunda línea en esta duodécima cita de las veintidós de la temporada.

CHARLES LECLERC TAKES POLE!!! 💪

A brilliant effort from the Ferrari driver who tops qualifying for the seventh time this season 👏

Verstappen takes second place with Perez finishing third.#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/4naVnbdQY6

— Formula 1 (@F1) July 23, 2022