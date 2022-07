Selección juvenil de voleibol celebra el triunfo obtenido en el Campeonato Centroamericano

Invicta y con cuatro triunfos, Guatemala selló una magnifica participación que le permitió alzar el cetro del Campeonato Centroamericano de Voleibol Sub-21 Femenino.

Familiares y amigos celebran el triunfo del XIX Campeonato Centroamericano Femenino Sub 21 2022, por parte de la Selección Juvenil de Voleibol de Guatemala que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Belice.

Familiares y amigos celebran el triunfo del XIX Campeonato Centroamericano Femenino Sub 21 2022, por parte de la Selección Juvenil de Voleibol de Guatemala que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Belice.

Celebración con ambiente familiar

Guatemala derrotó a Honduras (3-2); Nicaragua (3-2); El Salvador (3-0) y Belice (3-2), para sumar 14 puntos. El segundo lugar fue para Belice y el tercero para Honduras.

La celebración tuvo lugar en la Federación Nacional de Voleibol ubicado en zona 5 de la ciudad de Guatemala.

A nivel individual, Guatemala obtuvo el reconocimiento a Jugadora Más Valiosa con Naomi Monney; como mejor anotadora María Santa Cruz; mejor bloqueo para Sofía Ibarra y Andrea Mendizabal; mejor opuesto para Ivana Sopegno; y mejor servicio para María Santa Cruz.

“Significó demasiado para nosotras como jugadoras, esto era muy importante para Guatemala, lo que queremos es ganar las siguientes fases. No pude lograr esto sin mis compañeras, puedo hacer muchas cosas, soy capaz de mucho, y solo un título no me lo va a decir”, expresó Naomi Monney quien fue nombrada como la mejor jugadora del torneo.

El equipo nacional estuvo conformado por Karel Del Cid, Sofía Ibarra, Jimena Castellanos, Naomi Monney, Andrea Chávez, Ivana Sopegno, Ana Granados, Andrea Salas, Anelisa De León, María Santa Cruz, Dulce Trigueño Andrea Mendizábal, dirigidas por el entrenador William Fernández Pizat.

El martes 26 de julio, las seleccionadas viajarán a Honduras para competir en el V Campeonato Centroamericano Femenino Sub 23 el cual culminará el 4 de agosto según el entrenador William Fernández.

