Haller agradece los mensajes de apoyo tras ser diagnosticado con cáncer testicular

"Nos vemos muy pronto en los terrenos para celebrar nuestras próximas victorias", fue parte del emotivo mensaje del delantero del Borussia Dortmund.

El pasado lunes se dio a conocer que el reciente fichaje del Borussia Dortmund, Sébastien Haller, padece de un cáncer testicular que se le fue confirmado durante la pretemporada que realiza el cuadro alemán en Suiza.

El delantero marfileño aquejó molestias durante el entrenamiento del lunes y luego de realizarse las pruebas médicas respectivas, se le fue diagnosticado un tumor en los testículos, información que fue publicada en la web del cuadro de Dortmund.

Luego de la confirmación del padecimiento del atacante de 28 años, el mundo del fútbol se volcó en mensajes de apoyo en redes sociales para el jugador, quien un día después de la noticia pasó a agradecer a quienes se han tomado el tiempo de escribirle.

Cabe resaltar que el Dortmund pidió que “se respete la vida privada del futbolista y que no se pregunte” sobre la situación, además se comprometieron a ir informando junto al jugador “cuando haya más información”.

“Me he emocionado mucho al ver estas bellas reacciones y tengo incluso la impresión de no merecer tanto”, inició el comunicado publicado por Haller, el cual tiene como fondo una imagen en la que se le ve festejando junto a la playera de su nuevo equipo.

Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier.

Ma famille et moi même vous remercions.

Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort 💪🏽❤️ pic.twitter.com/crbtOfZAXM

— Sébastien Haller (@HallerSeb) July 19, 2022