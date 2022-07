VIDEO. “Para mí siempre ha sido un honor representar a mi país”, expresa Martínez

La raquetbolista guatemalteca Gabriela Martínez habló en conferencia de prensa sobre su histórico subcampeona en los Juegos Mundiales.

Este martes se llevó a cabo la conferencia de prensa de Gabriela Martínez, raquetbolista guatemalteca que regresa al país tras haber conseguido el subcampeonato en su deporte durante los XI Juegos Mundiales, realizados en Birmingham, Estados Unidos.

Esta es la segunda ocasión en la que una atleta guatemalteca consigue esta presea, la única medalla para el país previo a la de Martínez fue la conseguida por la bolichista Sofía Granda en 2001.

A través del raquetbol Martínez se ha convertido en una de las máximas referentes del deporte nacional en el mundo, ya ha conseguido un título Mundial Absoluto en 2018, ha sido medallista de plata en Juegos Panamericanos (2019) y fue ocho veces consecutivas campeona mundial juvenil (2008-2016).

Las palabras de la medallista

“Para mí siempre ha sido un honor representar a mi país, Dios Me dio las capacidades para regresar con una medalla muy importante”, inició Martínez la conferencia de prensa.

“Para mí ha sido importante todo el apoyo recibido por los guatemaltecos, me gustaría agradecer a quienes estuvieron viendo mis partidos y por los mensajes de felicitación, es muy importante tener como respaldo a tu pueblo. No me represento a mí, sino que represento a todo el país”, agregó.

Martínez sigue con hambre de triunfo

“Ha sido mucho esfuerzo, durante catorce años he entrenado muchísimo para tener resultados como este, la verdad estoy muy contenta de pertenecer a este limitado grupo de personas que tienen medallas en los Juegos Mundiales. Espero que en futuras competencias se den más resultados”, expresó.

La final ante Longoria

La guatemalteca perdió el último duelo del torneo ante su archirrival la mexicana Paola Longoria. Martínez cayó 3-1 en el duelo con parciales (15-2, 9-15, 15-8 y 15-9). “Se bajó la guardia, la verdad que fue similar a cuando la derroté, en esa ocasión yo me lesioné en el partido y ahora fue ella. Casi en un mes es él mundial en su tierra y primero Dios se pueda dar la final y la revancha”, expresó.

Así vivió cada partido y su paso por los Juegos Mundiales

“La verdad es difícil expresar los sentimientos, hay muchos partidos en los que prevalece la felicidad y emoción. Ustedes saben la energía con la que juego, creo que cada duelo y competencia tiene lo suyo. La verdad es un honor y una gran felicidad pertenecer a este grupo de medallistas y ojalá pueda traer a esta tierra la medalla de oro.

*Fotos: Omar Solís

