VIDEO. “Juntos podemos conseguir muchas cosas importantes”, dice Lewandowski

El delantero polaco ha dado sus primeras palabras vistiendo los colores del Barça y ha comentado que la idea de juego de Xavi facilitó su decisión.

Ya incorporado a la delegación del FC Barcelona, el reciente fichaje culé Robert Lewandowski dio sus primeras palabras portando los colores azulgranas para la prensa del equipo español que se encuentra en Miami para iniciar su gira de pretemporada en tierras estadounidenses.

Con la mentalidad de lograr cosas importantes con el club culé, Lewandowski ya ha recibido la bienvenida de sus nuevos compañeros de equipo, imágenes que fueron compartidas por el Barça el pasado domingo.

