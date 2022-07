Así vivió Gaby Soto la polémica en el cierre de la Vuelta Ciclística a Costa Rica 2022

La guatemalteca se quedó a dos segundos del título y dijo estar "contenta pero no satisfecha", ya que, "quería llevarme la vuelta para Guatemala".

Publicidad

Finalizada la Vuelta Ciclística Femenina a Costa Rica 2022, la nacional Gaby Soto, quien se quedó con el segundo puesto del torneo, habló sobre el polémico cierre de competencia que vivió el evento por una acción de la ciclista colombiana Jennifer Sánchez.

#VamosGuate | ¡Lágrimas de campeona! Gaby Soto finaliza una histórica participación en la vuelta a Costa Rica 2022 al terminar en el segundo puesto, a dos segundos de la líder. *La etapa finalizó con polémica por un "acorralamiento" colombiano contra la pedalista nacional. pic.twitter.com/64rv211E72 — Publisports (@Deportes_PN) July 17, 2022

Soto se mostró cabizbaja por el resultado, el cual por dos segundos le negó la oportunidad de coronarse en tierras costarricenses y traer el triunfo para Guatemala.

La nacional habló para los micrófonos de “CRCciclismo”, web que dio cobertura a la vuelta, y comentó lo vivido en la última etapa del evento, además se mostró motivada por el grupo de ciclistas nacionales que la acompañaron durante el torneo.

Soto se mostró agradecida por su participación

“Gracias a Dios termínanos otro más sin ninguna novedad. Fue una etapa que me dejó con sentimientos encontrados por perder el suéter por pocos segundos. También quiero felicitar a mi equipo, la verdad ver a un grupo joven que viene conmigo fue muy bonito”.

Así narra Soto la polémica en la última etapa

“En los últimos kilómetros las chicas colombianas lo hicieron muy bien. Cuando (Carolina Vargas) comienza la fuga, empieza esta chica (Jennifer Sánchez) a arrinconarme y yo le pregunté ‘¿Qué hacía?’, pero no le hice nada al principio y la empecé a empujar para que me diera permiso e incluso le dije que me dejara pasar”.

“Yo la verdad no quise entrar en ese juego y solo le avisé a los comisarios que vieran la situación. A ella le llamaron la atención y hasta ahí me dejó pasar, pero en ese momento ya Carolina había sacado distancia. Ellas aprovecharon que tenían el equipo completo, era innecesario hacer eso y además son muy jóvenes”.

“Se debe de ganar de la mejor forma, con piernas y no encerrando a la gente. Esto me afectó porque me limitó el tiempo de reacción, ya que, frenó mi ataque. Ellas piensan que estamos en la pista, pero en la ruta no es así, aquí se debe ganar limpiamente con fuerza”.

El cierre de la carrera

“En los últimos kilómetros me traté de mantener a 30 segundos, pero al momento de entrar me informaron que había ganado Vargas. Quiero decirle que felicidades, ellas venían muy fuertes y sabíamos que esto podía pasar”.

Sabor agridulce para Soto

“Estoy contenta pero no satisfecha, la vuelta me la quería llevar para Guatemala y no se pudo. Nosotros estábamos peleando esa vuelta y es tiempo valioso el que se pierde. Ellas venían completas y uno peleaba sola, yo considero que pudieron ganar de buena manera”.

“Me hubiese gustado que recibieran una sanción de tiempo o que me repusieran esos segundos porque todos lo vieron. Yo en lo personal hice las cosas bien y no entré en su juego. Me voy triste de no llevarme la vuelta a Guatemala”

(Visited 7 times, 7 visits today)

Publicidad