El United refuerza su defensa con el argentino Lisandro Martínez

Los "diablos" rojos desembolsarán más de 60 millones de euros por el central proveniente del Ajax, equipo previamente entrenado por Erik Ten Hag.

Un nuevo “diablo rojo” aterriza en Mánchester, el United hizo oficial el fichaje del defensor argentino Lisandro Martínez, el zaguero se convierte en el tercer fichaje del club y llega como petición de Erik Ten Hag, quien lo entrenó durante su etapa en el Ajax.

Los “diablos rojos” anunciaron el principio de acuerdo con el Ajax por el jugador, quien queda pendiente al reconocimiento médico y las cifras de su traspaso asciende a los 57 millones de euros fijos y 10 en variables (según Fabrizio Romano).

El argentino se convierte en el tercer fichaje de la era Ten Hag, ya que, previamente se incorporó el lateral izquierdo Tyrell Malacia proveniente del Feyenord por 15 millones de Euros y Christian Eriksen, quien llegó como agente libre. Cabe resaltar que los fichajes, hasta el momento, cuentan con gran experiencia en el fútbol neerlandés.

Martínez llega a reforzar uno de los puntos débiles del Manchester United en la temporada pasada, la defensa. Las lesiones y el bajo nivel de Varane, y la carente temporada de Maguire, Lindelof y Bailly convirtieron en el octavo equipo que más goles recibió la temporada pasada en Premier League.

Con el rubro defensivo mejorado, el United tiene un punto pendiente por resolver: la continuidad de Cristiano Ronaldo. El pasado 2 de julio saltaron las alarmas para el Manchester United, ya que, según información de “The Times”, el astro portugués había pedido que le dejasen marchar en caso de recibir una oferta que beneficiara tanto al jugador como al club inglés.

🔺 EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo has asked to be allowed to leave Manchester United should the Premier League club receive a satisfactory offer in the transfer window https://t.co/yx8POGB5M4

— Times Sport (@TimesSport) July 2, 2022