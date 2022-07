Brote de contagios de coronavirus sacude a Japón en el Mundial de Atletismo

Los organizadores del evento que se celebra en Eugene, Estados Unidos ya trabajan en busca de evitar la expansión del virus en el Mundial.

Siete miembros del equipo japonés en el Mundial de atletismo, incluido dos corredores de maratón dieron positivo al covid-19, informaron el sábado los organizadores del evento que se celebra en Eugene, Estados Unidos.

Dos corredores de maratón, cuatro miembros del personal de apoyo y el entrenador en jefe del equipo testearon positivo al covid, informaron en conjunto la World Athletics, la Federación japonesa y los organizadores.

Los afectados, cuyas identidades no fueron reveladas, permanecerán aislados cinco días.

“Se están tomando medidas para evitar la propagación de covid-19 tanto dentro de la delegación japonesa como entre todos los equipos presentes en el Campeonato”, señala el comunicado.

Asimismo, se recuerda que todos los atletas están vacunados contra el virus, al ser un requisito para participar del Mundial.

Para evitar que el brote se generalice, se requerirá que todos los miembros restantes de la delegación japonesa no compartan espacios comunes con otras delegaciones.

El brote se produce en medio de una oleada de infecciones en los Estados Unidos a medida que se afianzan nuevas variantes del virus.

Otra atleta, la británica Morgan Lake se vio obligada a retirarse del Mundial tras dar positivo al covid.

