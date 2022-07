Presidente del Bayern confirma acuerdo con el Barcelona por Lewandowski

Herbert Hainer, presidente del Bayern Munich confirmó que se llegó a un acuerdo con el Barcelona por el traspaso del futbolista polaco.

Los dirigentes del Bayern Múnich anunciaron este sábado haber llegado a un acuerdo con el FC Barcelona sobre el traspaso al equipo catalán de su atacante estrella, el internacional polaco Robert Lewandowski.

“Nos hemos puesto de acuerdo con el FC Barcelona. En este momento se trata todavía únicamente de un acuerdo oral. El contrato escrito debe ser todavía terminado”, explicó el director ejecutivo del club campeón de Alemania, Oliver Kahn, en una entrevista al diario Bild.

Herbert Hainer, presidente del Bayern Munich, confirmó a Bild Sports, que hay un “acuerdo verbal” con el FC Barcelona por el traspaso de Robert Lewandowski, asimismo, Hainer agradeció al polaco el profesionalismo que mostró durante todas estas temporadas y los títulos conseguidos con el club bávaro.

“Tenemos un acuerdo verbal del Barcelona. Es bueno para ambas partes que tengamos claridad. Robert es un jugador muy meritorio, con nosotros lo ha ganado todo. Le estamos increíblemente agradecidos”, expresó Hainer.

Fue el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien confirmó este viernes que se había llegado a un acuerdo por el traspaso de Robert Lewandowski, quien en los próximos días será presentado como nuevo jugador blaugrana.

Las primeras cifras, indican que el traspaso será de 45 millones de euros, más 5 millones en variables, será la cuarta incorporación del Barcelona en este mercado de pases, tras Kessié, Christensen y Raphinha.

