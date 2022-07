VIDEO. Sale a la luz el tráiler oficial de la película ‘Gol de Plata’

El proyecto cinematográfico sobre la vida de Juan Carlos Plata, dirigido por el cineasta Kenneth Müller se estrenará el 15 de septiembre del año en curso.

Este jueves salió a la luz el tráiler oficial de la película ‘Gol de Plata’, el largometraje que narra la vida y logros históricos de Juan Carlos Plata, máximo goleador en la historia del CSD Municipal, y uno de los futbolistas más grandes del futbol guatemalteco.

Este proyecto cinematográfico es producido por Story of Life y dirigido por el ganador del premio Netflix, Kenneth Müller, quienes llevan aproximadamente un año en su construcción y que empezaron a grabar el largometraje a finales de abril de este año.

Detalles de la película

Para poder dar vida a este proyecto, y con el compromiso de apoyar al deporte y talento nacional, cinco empresas guatemaltecas se han sumado como patrocinadores, entre ellas: Banrural, Cementos Progreso, Pollo Campero, Tigo y Tortrix. Esta sinergia contribuye a que se desarrollen las plataformas necesarias para crear proyectos de cine y producciones de gran formato en el país.

Grandes talentos se han sumado a la cuarta película de Müller, entre ellos el único centroamericano ganador del Oscar®, el salvadoreño Andre Guttfreund. También, como parte del elenco internacional participará el reconocido actor Mexicano Mario Zaragoza, (Actor en series como Luis Miguel, Man Of Fire y Get the gringo) y Leonardo García, actor mexicano-estadounidense.

El largometraje ‘Gol de Plata’ se estrenará el 15 de septiembre en la Ciudad de Guatemala junto al elenco completo y en medio de la celebración de las fiestas de Independencia, esto como una muestra de agradecimiento y honor para el país.

