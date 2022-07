Manchester United anuncia el fichaje de Christian Eriksen

El mediocampista danés, se comprometió por tres temporadas con el Manchester United, anunció el equipo inglés este viernes.

El mediocampista internacional danés Christian Eriksen (30 años), libre de todo contrato, se comprometió por tres temporadas con el Manchester United, anunció el equipo inglés este viernes.

“El Manchester United tiene el placer de confirmar que Christian Eriksen se une al club, firmando un contrato hasta 2025”, explicaron los ‘Red Devils’ en su comunicado sobre la llegada del jugador que en junio de 2021 sufrió una parada cardíaca en pleno partido de la Eurocopa.

Desde finales de febrero, Eriksen regresó a los terrenos de juego, con un desfibrilador cardíaco interno.

En el momento de su paro cardíaca con la selección de Dinamarca, Eriksen militaba en el Inter de Milán, pero la reglamentación italiana no le permite jugar con un desfibrilador.

Firmó después por seis meses con el Brentford inglés, al que ayudó a mantenerse en la Premier League en la segunda mitad del curso 2021-2022, marcando un gol y dando cuatro asistencias, en once partidos disputados.

Regresó también a su selección, marcando a finales de marzo de este año un gol de alto valor simbólico, en la victoria 3-0 sobre Serbia en un amistoso, precisamente en el estadio de Copenhague en el que pudo haber perdido la vida.

We can't wait to see you in red at Old Trafford, @ChrisEriksen8 🙌🔴#MUFC pic.twitter.com/T0gcgi06KI

— Manchester United (@ManUtd) July 15, 2022