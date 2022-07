¡Fin de la novela de Lewandowski! Hay principio de acuerdo entre Bayern y Barça

La prensa internacional da por hecho el fichaje de Lewandowski por el Barça y podría hacerse oficial este sábado.

Este viernes la prensa internacional deportiva ha causado revuelo con una nueva información sobre el futuro del delantero polaco Robert Lewandowski, según diversos reportes el Bayern ha dado su “brazo a torcer” y ha aceptado una oferta del FC Barcelona que ronda los 50 millones de euros.

El cuadro bávaro, que parecía no dar su brazo a torcer, había puesto un precio de salida a Lewandowski cercano a los 60 millones de euros y previamente había rechazado una oferta del Barça, la cual era de 40 millones. Pero este viernes la historia en la negociación ha cambiado y diversos reportes indican que los alemanes han aceptado una oferta de 45 millones fijos más 5 en variables.

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB

Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday – he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022