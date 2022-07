Papá de Oscar Santis habla del mensaje que encendió a la afición crema

El papá de Oscar Santis rompió el silencio sobre las duras críticas que recibió “Lelito” tras un mensaje que publicó en sus redes sociales. También habló del futuro de su hijo. Esto dijo:

Una parte de la afición de Comunicaciones no tomó a bien un mensaje que compartió Oscar Santis en sus redes sociales, donde mostró su tristeza por no haber podido fichar por algún equipo en el extranjero, sus palabras le acarrearon una ola de críticas.

Ante lo ocurrido el papá del jugador, del mismo nombre, salió al paso a defender a su hijo y dijo que en ningún momento le han faltado el respeto al club.

También habló sobre el futuro de su hijo y de las oportunidades, desde el extranjero, que no pudieron completarse. Además, recordó que a “Lelito” le quedan 6 meses de contrato con los cremas.

Le agradecen a Comunicaciones

“Quiero que la afición sepa que mis hijos y yo estamos agradecidos con Comunicaciones, por todo lo que nos han dado”, comenzó diciendo el exjugador y papá de “Lelito”, en el “Súper Deportivo” de “Emisoras Unidas”.

“Ha habido temas fuertes y calientes, pero el respeto nunca se le ha faltado al equipo y al escudo de Comunicaciones. Desde que llegamos hemos sentido la playera. Hay gente que le tira duro a Oscar por un mensaje que puso en sus redes, pero cuando uno va madurando comete errores. Y ahora mi hijo ha tenido que arrastrar con un montón de críticas”, expresó.

“La gente tiene derecho de hablar, yo a mis hijos les digo que se queden callados. No digo que mi hijo sea el máximo referente de Guatemala, solo digo que está tratando de hacer su propia historia”, expresó Santis.

El exjugador, reveló que hace algunos días, cuando faltan solo 6 meses para que el contrato de su hijo finalice con el club, “salió una oferta de club a club, desde Grecia, pero no se pusieron de acuerdo y como Comunicaciones tiene los derechos… Es ahí donde viene la publicación de mi hijo, donde él muestra que se siente mal”, agregó “Lelo”, quien confirmó que su hijo se encuentra bien anímicamente, aunque “algo preocupado por la falta de respeto con la afición”.

Santis también dijo que “si a mi hijo le toca jugar en la especial o en la Primera yo lo obligo a que juegue porque hay un contrato que se está respetando. Pero como padre no puedo matarle a mi hijo la ilusión de jugar en el extranjero, es su sueño y quiere demostrar que tiene capacidad. En dos años y medio ha llegado a dos finales y ganó la Liga Concacaf, tiene buenos números”, recordó.

Los sueños que no se realizaron

Sobre las oportunidad que han llegado para ir al extranjero, Santis papá, expresó: “Se le han presentado tres oportunidades, en el Coquimbo Unido, de Chile, pero no se llegó a un arreglo con Juancho (Juan García, presidente de Comunicaciones). Luego con el Galaxy, de la MLS, para una prueba y no se pudo. También se dio la oportunidad para ir a Grecia, pero no se llegó a ninguna negociación y se sigue en conversaciones para fin de año”.

Mientras que sobre ir a Sudáfrica, el exjugador dijo: “La propuesta vino del club, pero a Oscar no le pareció. Vamos a esperar hasta diciembre a ver si llega alguna otra para que pueda salir”.

El papá del jugador confirmó que su hijo es manejado por la empresa del exjugador Marcelo Saravia y en estos momentos tiene valor de 50 mil dólares.

¿Seguirá Oscar Santis con Comunicaciones?

Sobre si continuaría en el club, Santis respondió que Comunicaciones le hizo una propuesta a “Lelito”, pero “él sintió que no era adecuada. Ahorita vale 50 mil dólares, pero cuánto más puede valer en un año si sigue con los cremas? Va a subir la cláusula, entonces yo le estaría cerrando las puertas a mi hijo para que vaya al extranjero y yo quiero que él tenga una prueba para ver cómo le va”, confesó.

El papá del jugador finaliza diciendo que si Oscar “sale de Guatemala, hay un compromiso moral de regresar al club, porque Comunicaciones lo dio a conocer”.

