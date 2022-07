Ana Gabriela Martínez escribe emotivas palabras tras la plata en los Juegos Mundiales

"No hay palabras para describir todos los sentimientos de este momento", expresó Martínez tras lograr la histórica medalla de plata en los Juegos Mundiales.

La raquetbolista guatemalteca, Gaby Martínez, puso una vez más en alto el nombre de Guatemala al ganar la primera medalla en ráquetbol en unos Juegos Mundiales, se quedó con la plata tras enfrentarse en la final a la siete veces campeona del mundo, la mexicana, Paola Longoria.

Ana Gabriela Martínez, la máxima exponente de este deporte en nuestro país terminó como subcampeona tras caer ante su archirrival, Longoria, por 3-1 con parciales de 15-2, 9-15, 15-8 y 15-9.

Cabe mencionar que la mexicana jugó con dificultades tras lesionarse en el segundo set, que se detuvo por varios minutos a la espera de si podría continuar, pero finalmente se levantó y se quedó con el oro.

¡ENTRE LAS MEJORES DEL PLANETA! 💙🤍💙 Ana Gabriela Martínez ha hecho historia al colgarse la medalla de plata en los XI Juegos Mundiales – Birmingham 2022. Gaby se ha convertido en la segunda medallista de Guatemala 🇬🇹 luego de Sofía Granda en 2001. #DesafíoJuegosMundiales pic.twitter.com/nO2rmCoTjs — AsoRaquetGuate (@asoraquetguate) July 13, 2022

Emotivas palabras tras una histórica medalla

A través de sus redes sociales, la raquetbolista guatemalteca escribió unas emotivas palabras tras lograr la histórica medalla en los Juegos Mundiales.

#2 del mundo. No hay palabras para describir todos los sentimientos de este momento. A pesar que no conseguí el resultado que quería, me siento más que orgullosa de mi desempeño.

Mi entrenador, mi mano derecha, Aaron no podría haber logrado nada de esto sin ti! Al resto de mi equipo multidisciplinario millones de gracias por apoyarme, empujarme y mantenerme siempre en las mejores condiciones para competir.

A mi familia que estuvo todo el tiempo apoyándome desde el graderío y que me ha acompañado durante estos 14 años, GRACIAS. Sin ustedes no sería ni la mitad de la mujer y la jugadora que soy

Comité Olímpico Guatemalteco y Asociación de Ráquetbol mil gracias por su apoyo en fogueos y competencias para venir preparada adecuadamente. Vamos con todo el ánimo, siempre un orgullo representar a mi bandera. GRACIAS GUATEMALA su apoyo incondicional significa el mundo para mi.

