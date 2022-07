Gerardo Gordillo: “Lo difícil es entrar en un camerino nuevo”

Ilusionado por incursionar en una nueva liga, en Chile, Gerardo Gordillo dice que quería “tener una experiencia como esta”. Esto nos dijo de su debut:

El defensa guatemalteco, Gerardo Gordillo, sostuvo el fin de semana su primer partido con el Coquimbo Unido, de la Primera División de Chile, y habló de su experiencia y de las grandes diferencias con la infraestructura de futbol de ese país comparado con Guatemala.

Gordillo ingresó por el lesionado Gonzalo Jara, en el primer tiempo, y tuvo una buena actuación en el empate de 1-1 ante el Evertón de Viña del Mar, en el marco de la jornada 17 de la Primera División de Chile.

¿Cómo fue tu debut?

Todo fue muy rápido, lastimosamente nuestro referente y capitán se lesionó a los 5 minutos, pero gracias a Dios me tocó jugar, no conocía a muchos compañeros, fue un partido muy difícil, pero gracias a Dios empatamos, ahora nos preparamos para viajar a Santiago.

¿Por qué decidiste salir de Ecuador?

Realmente estaba bien en Ecuador y las cosas me habían salido bien, pero se me abrieron las puertas en Coquimbo, sabía que habían jugado guatemaltecos en esta liga, pero no había tenido la oportunidad de estar en unas instalaciones tan lindas como las de acá. Quería tener una experiencia como esta, por eso vine.

¿Qué tan diferente es el futbol de Ecuador con el de Guatemala?

El futbol sigue siendo futbol, pero sí se nota una diferencia muy grande en la infraestructura. Los clubes en Guatemala no tienen instalaciones como las de acá, sabemos que la Conmebol da mucha plata en premios a los equipos que avanza. Acá en vez de guardar ese dinero el presidente lo mete en cancha y jugadores, eso me motivó a venir. Lo difícil es siempre entrar en un camerino nuevo, sabía que sería difícil, pero trabajo para hacerme un lugar en el equipo, estoy muy contento por eso también.

Es muy diferente jugar en Sudamérica…

En tema de infraestructura estamos muy lejos, te llegan 50 mil personas a la cancha, me ha tocado jugar en el Monumental de Guayaquil o en el Monumental de Lima, eso no existe en Guatemala, todo eso ya está en manos de la gente que se viste de largo. En infraestructura estamos en una realidad muy distante, pero en material humano no estamos para nada lejos.

¿Cómo sigues de tu lesión?

Estoy mejor, todo fue complicado porque tuve una operación de tabique, debuté y no había tocado un balón en tres semanas, hay que dar el 100% o nada, sé que tengo mucha capacidad.

¿Qué opinión te merece el logro de la selección Sub-20?

A los muchachos les digo que lo disfruten, que se tracen bien qué quieren para su carrera. Lograron algo que solo una generación había logrado. Conocí casos de compañeros que llegaban en bus o en moto. Qué aprovechen las mieles de la victoria.

Su familia es su gran apoyo…

Mi papá siempre ha estado conmigo, me ha apoyado, igual que mi mamá y mis hermanas. Toda mi familia me ha ayudado, mi papá siempre ha estado conmigo, me aconseja, nunca me impone nada. Estoy muy orgulloso de mí, juego futbol porque me gusta, nadie me obligó, siempre me dieron una buena formación que es la que sostiene esta carrera, pero aún me falta más, no soy conformista, quiero seguir creciendo.

*Con información del “Súper Deportivo” de “Emisoras Unidas”

