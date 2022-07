Raphinha es anunciado como nuevo refuerzo del Barcelona

El Barcelona no reveló las cifras de traspaso, según la prensa local, el fichaje se cerró por 55 millones de euros más 15 millones en variables y firmaría hasta 2027 a falta de los exámenes médicos.

El Barcelona anunció este miércoles un “principio de acuerdo” con el Leeds United inglés para la llegada del extremo brasileño Raphinha.

“El FC Barcelona y el Leeds United Football Club han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Raphael Dias Belloli, Raphinha, pendiente de que el jugador pase la revisión médica”, afirmó el Barça en un comunicado, sin dar mayores precisiones.

El Barcelona, no precisa ni el monto de la operación ni el tiempo de contrato de Raphinha como azulgrana, pero, según la prensa local, el brasileño firmaría por las próximas cinco temporadas hasta 2027.

Respecto al monto de la operación, los rotativos catalanes afirman que el Barça pagará unos 55 millones de euros (55 millones de dólares) más otros 15 millones (15 millones de dólares) en variables.

Raphinha tenía contrato hasta junio de 2024 con el club inglés del Leeds, al que había llegada en 2020 procedente del Rennes francés por 18 millones de euros (18 millones de dólares).

El equipo azulgrana destaca especialmente la velocidad y desborde que el nuevo fichaje aportará a la banda izquierda.

“Muy talentoso con el balón en los pies, busca superar a su defensor a través del regate”, señala la nota del Barça, que añade que “siempre intenta encararse hacia la portería rival para intentar acabar la jugada con un preciso centro hacia un compañero o con un remate a portería. Precisamente así es como han llegado gran parte de sus goles y asistencias”.

Acuciado por las urgencias económicas, el Barcelona cedió el pasado 30 de junio un 10% de sus derechos televisivos por partidos de LaLiga para los próximos 25 años al fondo estadounidense Sixth Street por 207,5 millones de euros (208 millones de dólares).

El club azulgrana estaría a punto de ceder otro 15%, según la prensa española, que le reportaría más de 300 millones de euros (301 millones de dólares) para afrontar económicamente nuevas incorporaciones, como la de Raphinha, tercera llegada del club azulgrana en este mercado.

Antes que el brasileño, llegaron la pasada semana el defensa danés Andreas Christensen y el centrocampista marfileño Franck Kessié, llegados libres del Chelsea y del AC Milan, respectivamente.

