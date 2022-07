Jorge Moreno: “Hay que trabajar para llenar el ojo de clubes extranjeros”

El guardameta mundialista sub-20, espera que sus compañeros puedan contar con minutos en sus respectivos equipos y resaltó que hay que seguir trabajando para "llenar el ojo de clubes extranjeros".

Publicidad

Guatemala celebró semanas atrás la histórica clasificación conseguida por la Selección Sub 20 al Mundial de Indonesia 2023, tras dejar en el camino a la selección de México en tanda de penales.

Los medios locales e internacionales catalogaron la clasificación como una “locura”, e “histórica“, es la segunda camada de jugadores nacionales que consigue un boleto al Mundial de la categoría tras lo logrado en Colombia 2011.

Una de las figuras de la clasificación fue el guardameta Jorge Moreno, que ha sido homenajeado por varias entidades, incluyendo la Municipalidad de su natal Huehuetenango.

Guatemala @fedefut_oficial have reached the @Concacaf U20 men's SF. In doing so, they qualified for next year's #U20WC to be held in Indonesia. GK Jorge Moreno made a penalty save to keep the score at 1-1, then saved 3 pens in the shootout. 😲🧤⛔️🇬🇹pic.twitter.com/gXwIT5BMbv — FIFA.com (@FIFAcom) June 30, 2022

Moreno aspira a llenar el ojo de su club

Jorge Moreno, guardameta mundialista sub-20 dialogó con las voces del Mejor Equipo de Emisoras Unidas sobre cómo han sido los días tras la clasificación al Mundial Sub-20 de Indonesia que se celebrará el próximo año.

“Han sido muchos homenajes, prácticamente no he comido en mi casa, siempre estamos afuera, me tocó ser figura y estoy muy agradecido con la gente que nos ha invitado para almorzar y cenar, solo me queda este fin de semana para estar con mi familia, ya tocará cambiar el chip para seguir trabajando”, expresó Moreno.

¿Qué se siente ser ídolo de los niños?

Yo también empecé siendo un niño, soñando mucho, jugaba en campos de tierra, gracias a Dios las cosas se dieron muy rápido, nunca imaginamos conseguir algo así tan rápido, a mi corta edad los niños me ven como ejemplo, eso me inspira mucho, el cariño de los niños en la caravana, agradecí el apoyo de los niños, es muy bonito ver el impacto que uno causa en ellos.

Una calle llevará tú nombre en Huehuetenango…

La Municipalidad tomó la decisión de poner una calle con mi nombre, apenas tengo 17 años, pero conseguimos algo muy importante para Guatemala, soy el primer huehueteco en conseguir un boleto al Mundial, fue un gesto muy bonito que agradezco.

¿Practicas penales tras los entrenos?

Los penales son una moneda al aire, no se sabe que pueda pasar, a mi me tocó contra Canadá no adivinar ningún penal, pero contra México adiviné todos, contra República Dominicana me desesperé en el empate, estaba que me moría de los nervios, me comía las uñas, pero los penales de ellos fueron muy bien tirados, tal vez hubiera adivinado tres, pero no sé si los hubiera atajado.

Los penales han sido de suerte, se me ha dado, no es que me quede practicando, es pura intuición mía, no los trabajo.

Pronto te incorporas a tu equipo…

Tenemos que darle la vuelta a la página, toca cambiar de chip, se tiene que venir un año muy intenso, no solo para mí, sino para todos, queremos más oportunidades en nuestros clubes, y también llenar el ojo de clubes extranjeros, esperamos tener ritmo, tenemos que dar el triple en los entrenos, no vamos a pasear al Mundial, vamos a pelear con cualquier selección que se nos ponga enfrente, hay que esforzarnos, aún no hay fecha de regreso, solo sabemos del campamento a finales de este mes, pero queremos volver a la cancha.

¿Con quién tienes más comunicación?

Creo que nuestro grupo se caracterizó por ser muy unido, estuvimos juntos, supimos trabajar tras la primera derrota, tal vez con quienes más he hablado es con Carlos Santos, Mancilla y Figo Montaño.

(Visited 15 times, 15 visits today)

Publicidad