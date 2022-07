Dani Alves revela los “pecados” de la directiva blaugrana en los últimos años

El lateral brasileño, que está en busca de equipo, expresó que "el Barcelona ha pecado en los últimos años, porque no le importan las personas que hicieron historia".

Dani Alves se encuentra sin equipo luego de salir del Barcelona, pero pronto habrá novedades sobre su futuro. El lateral brasileño quiere seguir jugando porque estar en el Mundial de Catar es su prioridad.

El lateral brasileño, de 39 años, quiere disputar su última Copa del Mundo, la tercera de su carrera, y para ello sabe que necesita tener minutos en un alto nivel. El jugador concedió una entrevista para The Guardian en donde habló de sus retos y confiesa que no le gustó su salida del Camp Nou.

“No me fui triste sino feliz por haber vuelto al club (Barcelona). Soñé durante cinco años con volver a vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida”, explicó el defensor.

Dani Alves mostró su agradecimiento tanto a Joan Laporta como a Xavi Hernández por brindarle una segunda oportunidad para vestir los colores del Barcelona, sin embargo, también lanzó una dura crítica a la directiva tras su salida del club asegurando que “al club no le importan las personas que hicieron historia”.

Dani Alves 🗣

"Since I arrived, I made it very clear that I wasn’t any more a 20-year-old guy and that I wanted things to be done head-on. But this club has sinned in recent years. Barcelona don’t care about the people who made history for the club."

