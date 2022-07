Dos jugadores del Chelsea no viajan a EE.UU. por no haber completado el proceso de vacunación

Los mediocampistas Ruben Loftus-Cheek y N'Golo Kanté no estarán disponibles para Thomas Tuchel para la pretemporada que realizarán en Estados Unidos.

El centrocampista francés N’Golo Kanté y el inglés Ruben Loftus-Cheek se perderán la gira norteamericana del Chelsea, que comenzó este sábado en Los Ángeles, al no responder a las normas de vacunación contra el covid en vigor en Estados Unidos.

El país norteamericano prohíbe el acceso a su territorio a los extranjeros que no están completamente vacunados.

El internacional francés (31 años) no participará en la concentración en California y en los tres partidos programados por el club londinense en Norteamérica.

El motivo por el que N’Golo Kanté y Ruben Loftus-Cheek no viajaron a la gira por Estados Unidos fue el estado de vacunación contra Covid-19. Se tiene que recordar que el mediocampista francés es uno de los que futbolistas que estuvo en contra de colocarse las dosis contra el coronavirus.

Los ‘Blues’ se enfrentarán al Club América el 17 de julio, antes de viajar a Charlotte el 21 de julio, para jugar con el club de la ciudad, el Charlotte FC de la MLS, y terminar su gira en Florida el 23 de julio, contra Arsenal en un duelo londinense inédito en territorio norteamericano.

La lista de convocados la encabezan Marcos Alonso y César Azpilicueta, jugadores que son buscados por el Barcelona en el mercado de fichajes, es decir, que el entrenador cuenta con ellos para la temporada.

Chelsea have confirmed N’Golo Kante and Ruben Loftus-Cheek will not travel on the club's pre-season tour of the USA due to their Covid vaccination status.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 9, 2022