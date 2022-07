‘Quimi’ Ordoñez: “Que Dios bendiga a toda mi gente de Guatemala”

El talentoso futbolista Arquimides Ordoñez ya se encuentra en Cincinnati para incorporarse a los entrenos de su club, pero no dejó escapar la oportunidad para agradecer todo el cariño de la afición guatemalteca.

El futbolista guatemalteco Arquimides Ordoñez fue una de las gratas sorpresa que dejó el Premundial Sub-20 de Concacaf que se celebró en Honduras, donde Guatemala consiguió su boleto al Mundial de Indonesia que se celebrará el próximo año.

‘Quimi’, fue el máximo anotador de la Azul y Blanco con 5 goles, además fue el único guatemalteco en el once ideal de Concacaf del torneo, el talentoso delantero se ganó el cariño de la afición nacional con sus grandes goles y grandes actuaciones ante los rivales del área.

Arquimides Ordoñez ya se encuentra en Cincinnati para unirse a los entrenos de su club, el talentoso goleador no dejó pasar la oportunidad para agradecer el apoyo y cariño que le brindó la gente la gente de Guatemala durante el Premundial Sub-20 y tras lograr la clasificación al Mundial de Indonesia.

El FC Cincinnati de Arquimides Ordoñez recibe este sábado al New York Red Bull por la jornada 26 de la Major League Soccer, en la presente temporada ‘Quimi’ ha disputado cuatro partidos con el primer equipo en la MLS, en todos ha ingresado de cambio.

Sin embargo, Ordoñez ha tenido bastante continuidad en la MLS Next Pro, donde ha anotado 1 gol y aportado 1 asistencia en los cinco juegos que ha disputado, en todos ha completado los 90 minutos.

Démosle un aplauso a @Quimi_Ordo. 👏

Our guy scored five goals while on international duty for @fedefut_oficial to help Guatemala qualify for the 2023 FIFA U20 World Cup. pic.twitter.com/NHRf93JEuK

— FC Cincinnati (@fccincinnati) July 5, 2022