Novak Djokovic consigue su boleto para la final de Wimbledon

El tenista serbio derrotó en cuatro sets al británico Cameron Norrie (2-6, 6-3, 6-2 y 6-4) y se enfrentará al australiano Nick Kyrgios en la final programada para este domingo.

Novak Djokovic se recuperó de un comienzo inestable para vencer a Cameron Norrie este viernes en cuatro sets en la semifinal de Wimbledon y alcanzará entonces el récord de 32 finales de Grand Slam.

Su rival a vencer será el polémico Nick Kyrgios. El serbio, principal cabeza de serie, sufrió tres quiebres en el primer set, pero dio el partido para ganar 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 bajo el sol de la pista central en 2 horas y 34 minutos.

En el duelo decisivo del domingo chocará ante el australiano Nick Kyrgios, que se salvó de enfrentar a Rafael Nadal en la semifinal después de que el español se bajara por el dolor de la lesión abdominal que arrastra hace tiempo y que le había hecho padecer el duelo de cuartos ante Taylor Fritz.

“Lo comencé bien. He tenido muchas semifinales de Grand Slam en el pasado, pero nunca es fácil entrar a la cancha, hay mucha presión, nervios y expectativa. Cameron no tenía mucho que perder, estaba jugando el torneo de su vida en casa, no es fácil. Le deseo lo mejor, es un gran jugador y tengo un gran respeto por él”, comentó Nole con respecto a lo que fue el duelo.

"One thing is for sure, there's going to be fireworks" ​🎆@DjokerNole is excited for his battle with @NickKyrgios on Sunday#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/jU0m3PkJFf

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2022