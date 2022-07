Rafael Nadal: “Si juego, la lesión será cada vez peor”

El tenista español anunció que no jugará ante el australiano Nick Kyrgios el partido de semifinal de Wimbledon debido a su "desgarro abdominal".

Rafael Nadal anunció este jueves que no disputará el viernes la semifinal de Wimbledon que tenía prevista contra Nick Kyrgios debido a su lesión en la zona abdominal.

“Si juego, la lesión será cada vez peor”, añadió.

“He tomado esta decisión porque no puedo ganar dos partidos más. Por respeto a mí mismo, no quiero jugar sin ser competitivo al nivel que quiero y al mismo tiempo agravar mi lesión”, insistió.

We're sad to see it end this way, @RafaelNadal

Thank you for another year of unforgettable moments at The Championships#Wimbledon pic.twitter.com/XadiEVxaWF

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022