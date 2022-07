VIDEO | En un partido épico, Rafael Nadal vence a Fritz en Wimbledon

El viernes, Nadal se medirá en busca de un billete a la final con el australiano Nick Kyrgios (40º), que este miércoles eliminó al chileno Cristian Garín (43º) en tres mangas.

Rafael Nadal, cuarto jugador mundial y ganador de los dos torneos del Grand Slam de este año 2022, se clasificó el miércoles para las semifinales de Wimbledon al derrotar en el ‘super tie-break’ del quinto set al estadounidense Taylor Fritz (14º), por 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 (10/4).

El tenista español de 36 años, mermado físicamente por problemas abdominales, ha sido dos veces campeón en el césped de Wimbledon (2008 y 2010), donde en 2019 jugó por última vez las semifinales, siendo eliminado entonces en esa ronda por Roger Federer.

“El cuerpo, en general, va bien, pero tengo algo en la zona abdominal. He tenido que encontrar una manera de sacar de manera diferente. En varias ocasiones pensé que no terminaría el partido, pero el público, con la energía que me envió, me permitió llegar al final”, explicó.

El viernes, Nadal se medirá en busca de un billete a la final con el australiano Nick Kyrgios (40º), que este miércoles eliminó al chileno Cristian Garín (43º) en tres mangas.

“Espero estar listo para jugar ese partido. Nick es muy buen jugador en todas las superficies, pero especialmente sobre césped. Ha realizado una gran temporada en hierba y tendré que estar totalmente al 100% para tener opciones”, estimó Nadal.

Ante Fritz, el partido no tuvo una gran calidad en el juego, pero sí momentos de intensidad dramática, hasta un ‘super tie-break’ en el que Nadal sí sacó sus mejores golpes para imponer su jerarquía y llevarse el pasaje a la siguiente ronda.

Peleando contra el dolor

La lesión abdominal del mallorquín pareció tenerle cerca del KO, especialmente en el segundo set. Incapaz de doblarse, tenía evidentes problemas para sacar y para ciertos movimientos.

Sin embargo, Nadal optó por no rendirse pese a los gestos de dolor que realizaba, algunos de ellos dirigidos hacia los miembros de su equipo, para comunicarles las dificultades por las que atravesaba.

Recibió atención médica en los vestuarios y pudo resistir hasta lograr un ‘break’ que le permitió llevarse por 7-5 el segundo set e igualar el partido.

Fritz retomó luego su ventaja llevándose sin grandes problemas el tercer set, mientras Nadal continuaba sufriendo.

El inicio del cuarto set parecía un calvario para el reciente campeón de Roland Garros. A pesar del dolor, pudo distanciarse 4-2, aunque Fritz dio luego la vuelta al marcador y se colocó con 5-4 arriba.

En ese momento crítico, Nadal realizó un ‘break’ que le permitió luego ponerse 6-5, antes de ganar un juego que dejó de nuevo el partido igualado a sets, ahora dos a dos.

En el quinto y definitivo set, los dos batallaron hasta el final y el partido se decidió en el ‘super tie-break’, donde Nadal se distanció pronto con un 5/0 que le permitió controlar bien la situación y finalmente volar hacia las semifinales.

Fritz tuvo la impresión de revivir la tercera ronda del Abierto de Australia de 2021, donde cayó en cinco sets ante Novak Djokovic, que estaba también lesionado en la zona abdominal. La estrella serbia pudo proclamarse campeón de ese torneo unos días más tarde, un presagio esperanzador para Nadal.

