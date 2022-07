VIDEO. Afición del Flamengo recibe al chileno Arturo Vidal

Arturo Vidal había quedado en medio de una puja entre el Flamengo y el Boca Juniors mientras negocia con el Inter, con el que tiene contrato hasta junio de 2023.

El volante chileno Arturo Vidal llegó este miércoles a Rio de Janeiro, donde se espera que firme un contrato con Flamengo, el equipo más popular de Brasil, hasta fines de 2023.

“Estoy feliz de estar acá (…) Estamos en conversaciones”, dijo a periodistas Vidal en el aeropuerto, al ser recibido esta tarde por representantes del club y decenas de hinchas del rojinegro que lo esperaron con banderas y cánticos.

Figura de la selección chilena, Vidal, de 35 años, había quedado en medio de una puja entre el club brasileño y el argentino Boca Juniors mientras negocia con el Inter de Milán, con el que tiene contrato hasta junio de 2023, para quedar como agente libre.

Pero hace pocos días trascendió que su destino sería el ‘Mengao’.

Al pisar suelo carioca, Vidal dijo que asistiría la noche de este miércoles al partido entre Flamengo y el colombiano Deportes Tolima en el Maracaná, por la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Voy a ver el partido como hincha. Ojalá que se clasifique”, dijo el chileno, que vestirá por primera vez la casaca de un equipo sudamericano después de 15 años jugando en Europa.

El jueves, según medios, se someterá a estudios médicos y luego viajará a Italia para cerrar su vínculo con el Inter.

Arturo Vidal está simplesmente EMOCIONADO com a torcida do Flamengo no Galeão!

TÁ ACONTECENDOOOO!!! 🔴⚫👑⚡ pic.twitter.com/Q7jhbWRnvb

— Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) July 6, 2022