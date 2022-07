VIDEO. La fiesta de bienvenida que hizo llorar de felicidad a Mathius Gaitán

El joven que clasificó al Mundial Sub-20 no pudo evitar emocionarse con la bienvenida que le preparó su natal Santa Elena Barillas.

Publicidad

Luego del acto de bienvenida que tuvieron los seleccionados Sub-20 de Guatemala al arribo al país, cada jugador pudo tener tiempo de descanso para pasar tiempo con sus familias y retornar a sus respectivas casas, entre los recibimientos más llamativos se pudo ver el de Mathius Gaitán, cuyo regreso tuvo una calurosa bienvenida en su natal Santa Elena Barillas.

Sobre una palangana de picop, Mathius llegó a su sector y fue recibido por personas del lugar quienes le hacía pasillo al caminar del vehículo y tenían decoradas las calles con globos azules y blancos. De fondo se podía escuchar una persona que amenizaba la llegada del futbolista y Gaitán, al ver el recibimiento, no pudo evitar derramar una que otra lágrima.

Aplausos y al ritmo de las tradicionales “ametralladoras” Gaitán bajó del vehículo y muchos de los presentes no perdieron la oportunidad de abrazar y darle unas palabras de felicitación al jugador del CSD Municipal.

#VamosGuate | Así recibieron a Mahtius Gaitán en Santa Elena Barillas 🥳🥳. Sigue la fiesta para los seleccionados Sub-20 🇬🇹

🎥 Gaby Granados ➡️ https://t.co/8JBusKL8Fz pic.twitter.com/YQt95D99VW — Publisports (@Deportes_PN) July 5, 2022

Las palabras de agradecimiento de Gaitán

El jugador de la Sub-20 que se mostró emocionado durante su regreso a casa, frente a todos los presentes dio unas palabras de agradecimiento y comentó el orgullo que le hace representar a su pueblo natal dentro y fuera de Guatemala.

#VamosGuate | Mathius Gaitán se emociona al decir que se siente orgulloso de representar a Santa Elena Barillas en la selección Sub-20 🇬🇹

🎥 Gaby Granados ➡️ https://t.co/58it9FgwRf pic.twitter.com/aeGIB0OE0I — Publisports (@Deportes_PN) July 5, 2022

“Me siento muy contento, no me imaginaba esto. Creo que es un orgullo representar a este pueblo, nunca me olvido de él esté donde esté y lo comento siempre”, inició.

“Agradezco todo el esfuerzo que hacen por estar aquí, es muy lindo que lo apoyen a uno de diferentes formas. Gracias a los organizadores por hacer esto, yo me esperaba regresar a mi casa, deshacer mi maleta y a dormir, nunca me imaginé esto”, agregó.

En las palabras de despedida, Gaitán siguió mostrando su agradecimiento por la bienvenida y comentó que espera que “esto sirva de ejemplo para los que vienen de abajo”.

(Visited 53 times, 53 visits today)

Publicidad