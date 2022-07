VIDEO. ¡Estados Unidos tricampeón Sub-20 de Concacaf!

La final fue un monólogo de Estados Unidos, ante un equipo dominicano que intentaba defenderse, pero solo pudo mantener el cero en su valla 17 minutos.

Estados Unidos se coronó este domingo tricampeón Sub-20 de la Concacaf al golear 6-0 a República Dominicana en la final del torneo de 2022, jugada en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Los goles fueron marcados por Tyler Wolff (al minuto 17); Paxten Aaronson (37 y 55), Noah Allen (39), Jack Mc Glynn (53) y Nikolas Tsakiris (61).

Ambos equipos ya estaban clasificados al Mundial de Indonesia-2023 de la categoría y a los Juegos Olímpicos de París-2024 por la Concacaf.

A Indonesia-2023 también clasificaron Honduras y Guatemala por Concacaf, quedando fuera México, uno de los gigantes de la región.

U-20 World Cup berth ✅

Olympic qualification ✅

KINGS OF CONCACAF! 👑✅

For the third straight time, your #U20MYNT are CHAMPIONS! 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/HgBKkGMEKM

— U.S. Soccer YNT (@USYNT) July 4, 2022