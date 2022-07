¡Wimbledon se despide de la número 1 del Mundo! Iga Swiatek cae en tercera ronda

Iga Swiatek se perfilaba como la favorita del torneo inglés, pero Alizé Cornet la sorprendió en tercera ronda y le puso fin a la racha de 37 victorias consecutivas de la polaca.

La tenista polaca Iga Swiatek, número uno del mundo y gran favorita en Wimbledon, fue eliminada el sábado del Grand Slam sobre hierba al perder en tercera ronda contra Alizé Cornet, poniendo fin a su serie de 37 victorias consecutivas.

La francesa, de 32 años y 37ª del mundo, batió a Swiatek en una hora y 33 minutos por 6-4 y 6-2. La polaca no había perdido un partido desde su eliminación en segunda ronda de Dubái en febrero.

En la ausencia de la defensora del título femenino de Wimbledon, la australiana Ashleigh Barty, que se retiró en marzo, la polaca era la principal favorita en el Grand Slam sobre pasto.

Este año ha ganando títulos en pista dura en Doha, Indian Wells y Miami, y luego en tierra batida en Stuttgart, Roma, Madrid y París.

Swiatek jugó con dudas desde el principio del partido, encajando dos roturas en sus dos primeros juegos de saque, y sin lograr en ningún momento recuperar el control.

La polaca, de 21 años, quebró el servicio de su adversaria en la primera oportunidad en la segunda manga, pero Cornet le pagó inmediatamente con la misma moneda y siguió dominando mientras Swiatek, que cometió 33 errores no forzados inusuales en ella, flaqueaba hasta perder.

“No tengo palabras”, dijo la francesa tras su inesperada victoria en la pista número 1 del All Englad Club londinense. “Me recuerda a mi victoria contra Serena (Williams) hace ocho años en esta misma pista 1 que me da buena suerte”, agregó emocionada.

"It reminds me of the time I beat Serena"@alizecornet has fond memories of No.1 Court#Wimbledon pic.twitter.com/yWTtqkhOKM

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2022