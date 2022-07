¡Se acabó el amor! Cristiano Ronaldo pide su salida del Manchester United

Desde Inglaterra informan que Cristiano Ronaldo ha pedido salir de los "diablos rojos", no jugar la Champions League serían uno de los factores principales de la ruptura.

La historia de amor entre el Manchester United y Cristiano Ronaldo parece que llegará a su fin tras una temporada juntos, según lo informoda por el medio británico “The Times”, el astro portugués de 37 años ya le ha notificado al club de Old Trafford que no desea continuar defendiendo los colores de los “diablos rojos”.

Según “The Times” el portugués comunicó al club que su intensión es la de no continuar en el proyecto, que iniciará una nueva era tras la contratación del técnico neerlandés Erik Ten Hag, y dijo que su salida se daría en el momento en que reciba una oferta que le deje beneficios al club y al jugador.

🔺 EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo has asked to be allowed to leave Manchester United should the Premier League club receive a satisfactory offer in the transfer window https://t.co/yx8POGB5M4

— Times Sport (@TimesSport) July 2, 2022