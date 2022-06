Los cremas anuncian que Rodrigo Saravia jugará en Uruguay

Por lo tanto, la selección mayor de Guatemala contará con un nuevo legionario.

Comunicaciones FC informó por medio de redes sociales que llegó a un acuerdo con el jugador Rodrigo Saravia para su traspaso al equipo Plaza Colonia de Uruguay. Por lo tanto, la selección de Guatemala contará con un nuevo legionario.

Saravia fue pieza fundamental en la escuadra crema, para que la misma pueda alcanzar todos los méritos de los últimos años. Sin embargo, con la llegada del mercado de pases, decidió emigrar hacia otras latitudes. Lejos de ser otro equipo chapín, su destino está con Plaza Colonia de Uruguay. Si bien no se trata de una de las dos instituciones más icónicas de aquella nación, Peñarol y Nacional, es importante señalar que fueron campeones del Apertura 2021, aunque cayeron en la final del “Anual” contra el elenco aurinegro.

“¡Hoy es un día lleno de emociones para mi! Me toca despedirme de esta GRAN institución, de un Gran Club, Comunicaciones FC. Desde el momento que llegue, hasta el día de hoy, me hicieron sentir como en casa, como una gran familia. Han sido 4 años absolutamente maravillosos donde el Club me ha brindado todas las herramientas para triunfar y donde yo he entregado todo de mí, para lograr los objetivos grupales y personales, sin escatimar absolutamente nada, dando ese extra que se requiere para pertenecer a esta linda institución, ya que este club es de altísima exigencia y la historia nos lo exige”, así dice el mensaje de despedida de Saravia en su cuenta de Instagram.