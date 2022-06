“No sé cuando vuelva a pasar”, dice John Cena sobre su regreso a la lucha libre

Alejado de los rings por su nuevo rol como actor, John Cena, a sus 45 años, celebró el pasado lunes su aniversario número 20 como luchador de WWE.

El pasado lunes se celebró el aniversario número 20 del debut de John Cena como luchador de WWE, el mítico luchador regresó a la empresa que lo catapultó dentro de la lucha libre en una emisión de Monday Night Raw, el programa era un especial por el aniversario de Cena.

Justamente el pasado lunes se cumplieron 20 años exactos de aquel lejano debut en la empresa de los McMahon, Cena tuvo su primera aparición el 27 de junio de 2002 ante Kurt Angle en una emisión de SmackDown, desde entonces el camino del luchador ha sido extenso y es considerado por muchos como el mejor luchador de todos los tiempos de WWE.

El regreso de Cena

Durante su regreso a WWE, Cena fue recibido por todas las superestrellas del roster principal quienes le realizaron un pasillo y con aplausos le guiaron el camino hacia el ring en el que posteriormente tuvo una palabra hacia el público y espectadores del show, las cuales llamaron a la nostalgia.

“Simplemente quiero agradecerles, estuve esperando por el momento indicado y creo que este es”, inició el luchador mientras de fondo se escuchaba a los presentes gritar “Gracias, Cena”.

“Han sido 20 años desde el debut y ahora con 45 años de edad, yo solo puedo decir que no sé cuándo será la próxima vez que me vean en un ring, no estoy diciendo que no me verán más, simplemente no sé cuando vuelva a pasar”, agregó Cena, quien se mostraba emocionado.

Antes esta palabras el público mostró preocupación y la respuesta de Cena fue: “No se preocupen, no será solo una vez en la que me vuelvan a ver pelear”.

Con la puerta abierta sobre su futuro, el mítico luchador no dio más detalles sobre lo que le depara en próximos años y con su regreso, tras varios años de irregularidad en los shows por su nuevo rol como actor, vivió de nuevo la vibración del público fanático de la lucha libre en Estados Unidos.

Los éxitos de John Cena en WWE

John Cena es, junto a Ric Flair, el máximo poseedor de títulos mundiales de WWE con 16, entre lo conseguido también destacan 4 títulos en pareja, 5 campeonatos de Estados Unidos, 5 veces estelar de Wrestlemania, fue ganador del maletín de Money in The Bank en 2012 y ha sido ganador en 2 ocasiones de Royal Rumble.

Pero, a lo largo de 20 años de carrera, el campeonato intercontintal se le ha negado, este es el único título que no ha colocado en su cinturón y por ende, no ha sido nombrado como “Campeón Grand Slam de WWE”, misión que le queda pendiente en su carrera.

