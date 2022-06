VIDEO. ‘Chucho’ López: “No vengo a Guatemala de vacaciones”

El seleccionado nacional y reciente fichaje de Municipal, Antonio de Jesús "Chucho" López, concedió su primera entrevista para la prensa de su nuevo club.

Municipal publicó este domingo la primera entrevista de su nueva incorporación Jesús “Chucho” López a través de su canal de Youtube, esta será la primera aventura del seleccionado nacional en la Liga de fútbol guatemalteca.

López, quien fue formado en las fuerzas básicas del Club América, jugará por primera vez en el fútbol de la Liga Nacional, esto se da luego de su pase como préstamo por el cuadro de Necaxa en la Liga MX.

Consiente del revuelo que causó su fichaje, “Chucho” se mostró feliz y consiente de lo que debe hacer en Municipal, dijo que busca conseguir títulos y además negó que este paso sea un retroceso para su carrera.

“Estoy muy feliz y contento de afrontar este nuevo reto y vamos por estos dos campeonatos en la temporada”, inició el jugador.

En su llegada al fútbol nacional, dijo que busca tener una etapa exitosa. “Vengo a buscar los campeonatos que competiremos y en lo personal dar un paso adelante a mi carrera para impulsarme. No vengo acá de vacaciones, vengo con toda la alegría e ilusión de salir adelante”, comentó López.

El jugador dijo conocer a varios futbolistas escarlatas con los que ha compartido en selección y añadió que está en buen tiempo para entrenar con el club e iniciar en buen ritmo el Torneo Apertura 2022.

El fútbol de Guatemala “no será un retroceso en su carrera”

“Es algo que yo quería y ya había platicado con mi familia, no sabía cuándo se daría pero quería venir a jugar a Guatemala. Se dio la oportunidad por una serie de cosas que sucedieron, estoy agradecido con Municipal, esto no estancará a mi carrera sino me servirá mucho para ir jugando más minutos”, expresó.

“Me han llegado muchos mensajes de por qué viniste a Guatemala, no pienso que uno viene a estancarse acá. Vengo a dejarlo todo y también para salir adelante”, añadió

López finalizó dejando un mensaje a los seguidores rojos: “A la afición le diré que dejaré todo en el campo”.

