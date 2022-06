El Bayern tasa la salida de Lewandowski en 60 millones de euros

Los alemanes parecen cambiar de parecer con la salida de Lewandowski y piden cerca de 20 millones más de lo pagado por Sadio Mané.

Una nueva información de la cadena televisiva “Sky Sports” en Alemania da a conocer que el Bayern ha dado luz verde a la salida de Robert Lewandowski, pero a un precio que supera lo pagado por el nuevo fichaje bávaro Sadio Mané.

Earlier this week, Barcelona made a €40m (£34.4m) offer but Bayern insisted the striker was not for sale, even though he has only a year left on his contract… 👀 pic.twitter.com/V8zVOsjSQq

