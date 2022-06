¡Inicia la recta final del Premundial Sub-20! Guatemala se mide en octavos a Canadá

La selección Sub-20 de Guatemala se encuentra a dos partidos de estar en el Mundial de su categoría y su primer rival será Canadá este domingo.

Comienza la recta final del Premundial Sub-20 de Concacaf, con ello se marca el inicio de los octavos de final, Guatemala jugará este domingo en el estadio Nacional de Tegucigalpa ante Canadá a las 14:00 horas y su rival se conocerá sobre la noche del mismo día en la llave entre México y Puerto Rico.

La selección guatemalteca ha venido de menos a más en este torneo, ya que, en la primera fecha cayeron 5-1 ante El Salvador, resultado que parecía condenarlos a no llegar más allá del segundo lugar, pero, la reacción posterior ante Panamá (3-1) y el 2-1 en la última fecha sobre Aruba los perfiló en el segundo puesto luego del empate entre El Salvador y Panamá 0-0.

Canadá llega a esta fase luego de verse sorprendida ante una interesante Cuba, los norteamericanos cayeron 1-0 en la Primera fecha ante los caribeños, pero luego lograron reponerse ante el rival más complicado en el papel, Estados Unidos, logrando sacar un vital empate 2-2 y cerraron la fase de grupos goleando 4-0 a San Cristóbal, aunque no les alcanzó para lograr el segundo puesto y terminaron tercer lugar.

