Gareth Bale se convertirá en nuevo jugador de Los Angeles FC

El extremo galés Gareth Bale se convertirá en nuevo compañero de Giorgio Chiellini y Carlos Vela en el club angelino de la MLS.

La carrera de Gareth Bale parece que tendrá un nuevo capítulo en su carrera, luego de quedar desviculado del Real Madrid al terminar su contrato, el galés se encontraba en busca de un nuevo club que le permitiera llegar en buen ritmo a Catar 2022, ya que, por primera vez desde 1958 Galés estará en el Mundial.

A sus 32 años, el galés ha sido muy achacado por las lesiones, algo que no le permitió desarrollarse de mejor manera en el Real Madrid y aceleró su salida del club blanco, Bale era el destinado a liderar el ataque del club luego de la salida de Cristiano Ronaldo.

Según información Tom Bogert, experto en el fútbol de Estados Unidos, la decisión del galés ya ha sido tomada y luego de los rumores que lo acercaban al Getafe y al Cardiff City (en la segunda división de Inglaterra) el nuevo club de Bale será Los Angeles FC.

BREAKING: LAFC are finalizing a deal to sign superstar Gareth Bale, per sources.

Bale is a free agent as his contract with Real Madrid expires this summer. The 32-year-old won 5 Champions Leagues, 3 La Ligas & more in Spain. Deal will NOT require DP spot. https://t.co/pegsSTYV6x pic.twitter.com/oUSXQE9ias

— Tom Bogert (@tombogert) June 25, 2022