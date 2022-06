Personas transgénero podrán elegir jugar en equipo masculino o femenino en Alemania

Esto fue anunciado por la Federación Alemana de Futbol y que aplicaría a partir de la próxima temporada.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció el jueves un cambio en su reglamento para permitir a las personas transgénero, intersexuales y no-binarias elegir a partir de la próxima temporada si quieren competir en el equipo masculino o femenino.

“El reglamento prevé que los jugadores cuyo estado civil es ‘diverso’ o ‘no específico’ y aquellos que hagan corresponder su sexo a su género pueden en el futuro decidir ellos mismos si son elegibles para jugar en un equipo femenino o masculino”, explicó la DFB en un comunicado.

The final preparations for tomorrow's clash with Switzerland in Erfurt 🇩🇪🇨🇭

WIR #IMTEAM 🇩🇪 #hungriGER #WEURO2022 pic.twitter.com/hZaGvcmvsR

— Germany (@DFB_Team_EN) June 23, 2022