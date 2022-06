Sadio Mané ya luce los colores de su nuevo equipo, el FC Bayern

Sadio Mané deja el Liverpool y pese a que no ha sido presentado de manera oficial, ya ha sido captado con la equipación del Bayern.

El día inició cargado para el actual campeón de la Bundesliga, el Bayern ya inicia la recta final para la presentación del senegalés Sadio Mané, quien este martes fue captado al salir del reconocimiento del club y esto hace oficial lo que parecía su inminente despedida del Liverpool.

Update #Mané: Medical part 1 done! Now check-in in the hotel. Lunch, shooting … signing until 2025! @SkySportDE https://t.co/RSfSrQ6ram

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 21, 2022