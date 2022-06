VIDEO. Klay Thompson se tropieza y derrumba a seguidora en pleno festejo

Durante la celebración de los Warriors con su gentes tras haber conseguido su séptimo título de la NBA, un tropiezo de Klay Thompson dejó un video que se hizo viral.

El festejo de los Golden State Warriors con su público este lunes, dejó una de las imágenes más virales provocadas por un tropiezo de Klay Thompson que terminó embistiendo con su cuerpo a una seguidora del equipo que se encontraba frente a él en el momento que perdió el equilibrio.

En la imagen se logra apreciar a Otto Porter Jr. lucir el trofeo de la NBA a los aficionados y al fondo se ve como Thompson se tropieza en lo que parece ser un drenaje y mientras evitaba caer, no se percató que había una mujer en su camino y cual tacleada de futbol americano la embistió.

Thompson logró mantener el equilibrio e inmediatamente levantó a la mujer junto a un miembro del cuerpo de seguridad de los Warriors, aparentemente la mujer no sufrió más que el golpe de la caída, fruto de la algarabía del escolta de los Warriors.

Decenas de miles de hinchas salieron a las calles de San Francisco el lunes para saludar a los Golden State Warriors, que celebraron con un recorrido por la cuidad en autobuses sin techo la conquista del cuarto título de la NBA.

Una ventisca de confeti azul y dorado onduló a lo largo de Market Street, en el centro de San Francisco, mientras los autobuses que transportaban a los jugadores de los Warriors y al personal del equipo se abrían paso a lo largo del trayecto.

Los Warriors lograron su séptima corona de la NBA, y cuarta en ocho temporadas, el jueves al derrotar a domicilio a los Boston Celtics en el sexto juego de las Finales, que ganaron por 4-2.

they ask us what we do and who we do it for pic.twitter.com/RhiMOgh7Dr

— Golden State Warriors (@warriors) June 20, 2022