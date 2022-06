VIDEO. “Tengo claro es que tengo el carácter para jugar en los Municipal”, dice Martínez

Durante el primer día de la pretemporada escarlata, Luis "Salamá" Martínez ha dado sus primeras palabras como jugador de Municipal.

Este lunes, Luis “Salamá” Martínez Castellanos ha dado su primera entrevista para la prensa del CSD Municipal, equipo que se convierte en su nueva casa tras dejar Guastatoya y que defenderá sus colores a partir de esta temporada 22/23.

Martínez fue uno de los primeros tres fichajes anunciados por Municipal, junto a él llegaron César Archila proveniente de Antigua GFC y Fernando Fuentes, quien fue canterano rojo y tuvo varios pasos por diversas categorías del fútbol nacional.

Con mucha ilusión habló “Salamá” en su primera llegada al campo de entrenamiento del cuadro escarlata, los rojos iniciaron este lunes su pretemporada con las diversas pruebas médicas a sus jugadores, quienes aún no conocen quién será su estratega tras lo sucedido con Diego Vázquez y la previa salida de Saturnino Cardozo como el estratega rojo.

Municipal se convierte en el tercer equipo de Liga Nacional para el jugador de 30 años, su primer club fue Xelajú MC, dónde consiguió un título de Liga en el Clausura 2012 y luego llegó a Guastatoya en 2017 donde dejó un legado con tres títulos de Liga y un Campeón de Campeones.

Las palabras del “Salamá”

“Es un día muy bendecido para mí y estoy con toda la ilusión de jugar en este club grande”, inicia Martínez.

La llegada al club rojo

“Terminando el torneo Municipal estaba con una propuesta, con Guastatoya no se dio y el día que se abrió la puerta con Municipal no lo pensé tanto. Si yo estoy acá es por algo, yo sé lo que significa estar en un grande y eso es a lo que vengo”, dijo.

“Es un grupo muy sano, se que son buenas personas, de ahí parte uno que un consejo uno lo toma para bien”, agregó.

También comentó que es un hombre de fe y que cuando se sintió mejor consigo mismo, tras poner esta decisión “en oración”, comenzó a “sentir paz” y dijo “es el momento” de tomar la decisión.

“Salamá” tiene claro su deseo con Municipal

“Lo que puedo ver es que tengo mucha estabilidad en dónde he estado, eso es lo que busco acá. Además vengo a buscar campeonatos, sino de nada sirve. Yo sé lo que pide municipal: identidad, carácter y mucha personalidad para afrontar las fases finales”, comentó.

“Yo creo que primero debo estar físicamente, no podés competir a medias en un club grande. Cuando estoy bien puedo cumplir como extremo, lo que tengo claro es que tengo el carácter para jugar en los rojos”, expresó.

Busca encontrar ritmo

“Yo creo que he sido muy sincero con Municipal, no tengo una pretemporada con una buena base desde 2018, por la selección cuando descanso en el Torneo toca jugar con la selección. Pero ahora se me presenta la oportunidad de hacer una buena base física, es algo que esperaba y quería, se que debo dar un 100%”, comentó.

“Del medio para arriba tienen mucha gente con un buen trato de balón, luego nos debemos adaptarnos al cuerpo técnico cuando esté. Haré lo que sé hacer, que será distribuir al ‘Flaco’ y a Rotondi”, comentó.

Un mensaje a la afición roja

“Yo pido que nos unamos, si estamos acá es porque queremos dejar todo en la cancha y recibir lo que nos transmiten para volver a la senda del triunfo con Municipal”, concluyó.

