VIDEO. ¡Suchitepéquez, campeón del futbol femenino!

Suchitepéquez derrotó en los penaltis al Deportivo Xela y ganó su primer título en la Liga Femenina.

El Deportivo Xela ganó este domingo su primer título de Liga Femenina, luego de haber vencido en los penaltis 4-3 al Deportivo Xela, luego de que al final del tiempo reglamentario el partido terminó 0-0.

Después de que el duelo de ida en el estadio Mario Camposeco finalizó 0-0, todo se resolvería en el Carlos Salazar, Hijo, que fue testigo del primer título en la historia del equipo femenino del Deportivo Suchitepéquez.

Ambos equipos tuvieron escasas ocasiones de gol durante el tiempo reglamentario. La llegada más clara fue la de Daniela Mazariegos, de Xela, quien estrelló un balón en el travesaño.

Vanesa Ovando le da el Título a Suchitepéquez al vencer a Xela 4-3 en la tanda de penales Suchi consigue su primer título pic.twitter.com/1BT4DcKoYt — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) June 19, 2022

Y al final, todo se decidió desde el punto penalti. Ambas guardametas atajaron un disparo, pero el cuadro altense envío desviado otro de sus remates.

“Todo el equipo dio lo mejor y gracias a Dios se nos dio la victoria. Me voy feliz siendo campeona. El trabajo de mis compañeras fue muy importante”, señaló Sofía Ovando, a las cámaras de “Tigo Sports” al final del partido.

Mientras que una de las jugadoras más reconocidas a nivel nacional, Madelyn Ventura, expresó: “Estoy feliz y agradecida con Dios. El equipo luchó a muerte y hoy nos queda celebrar el título”, dijo a “Tigo Sports”.

Además, mostró su agradecimiento al cuadro venado. “Ellos me abrieron las puertas en un momento muy difícil y les estoy agradecida. Teníamos que cerrar con broche de oro y lo hicimos al conquistar la primera estrella”, agregó Madelyn.

Mientras que la guardameta Anyi Muñoz, expresó: “Se vio reflejado el trabajo del día a día, no solo en los penaltis si no en las llegadas que tuvieron ellas durante el partido. Le doy gracias a mi familia, a Dios, a la vida, y al equipo que siempre me hizo sentir como en casa.

Por su lado, el técnico Jayro García también expresó su felicidad: “Fue un partido muy sufrido, pero gracia a Dios la balanza se inclinó a nosotros. El equipo sufrió mucho para llegar a la final, porque teníamos muchas bajas, pero hoy se logró el primer campeonato”, expresó a “Tigo Sports”.

“El equipo estaba un poco desmotivado por tantas bajas, pero al final en base a mucho trabajo logramos levantarle el ánimo y las que entraron como suplentes hicieron un buen trabajo”, manifestó.

